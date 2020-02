Auto fährt in Rosenmontagsumzug in Hessen: Mehrere Verletzte

In Hessen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Bei dem Unglück in Volkmarsen im Kreis Waldeck-Frankenberg sollen mehrere Menschen verletzt worden sein, wie die Polizei Kassel mitteilte. Der Fahrer des Wagens wurde demnach festgenommen. Die Ermittler konnten zunächst keine Angaben dazu machen, ob er absichtlich in die Menschenmenge fuhr oder ob es sich um einen Unfall handelte.