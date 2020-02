Regierungsauftrag an Orban in Rumänien „verfassungswidrig“

In Rumänien hat das Verfassungsgericht am Montag die Pläne von Präsident Klaus Johannis sowie der geschäftsführend regierenden Liberalen betreffend vorgezogene Neuwahlen durchkreuzt. Die Verfassungshüter gaben überraschend einer Klage der Postkommunisten (PSD) statt und befanden den neuerlichen Regierungsauftrag an Ministerpräsident Ludovic Orban (Liberale Partei/PNL) für verfassungswidrig.