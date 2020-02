Regierungsauftrag an Orban in Rumänien „verfassungswidrig“

Rumänien schlittert immer tiefer in eine Regierungskrise. Das Verfassungsgericht stoppte am Montag die Abstimmung des Parlaments über eine Neuauflage der Regierung des liberal-bürgerlichen Ministerpräsidenten Ludovic Orban. Das Gericht gab einer Klage der Postkommunisten (PSD) statt und entschied, die erneute Nominierung Orbans durch Präsident Klaus Johannis sei verfassungswidrig gewesen.

Staatschef Johannis habe jemanden mit der Regierungsbildung zu beauftragen, der „eine tatsächliche Mehrheit hinter sich versammeln kann“, stellten die Verfassungsrichter, die mehrheitlich als PSD-nahe gelten, in ihrem Urteil fest. De facto hält gegenwärtig im rumänischen Parlament jedoch weder ein „Lager“ noch eine Fraktion die Mehrheit. Einen Artikel in der Verfassung gegen den Johannis verstoßen haben soll, nannten die Verfassungsrichter nicht, sondern verwiesen lediglich auf den „Geist der Verfassung“.

Ludovic Orban amtiert seit dem 4. November 2019, nachdem die damalige PSD-Regierung per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden war. Sofort danach hatte Staatspräsident Johannis wegen der wackligen Mehrheitsverhältnisse im Parlament eine vorgezogene Neuwahl verlangt. Regulär steht die nächste Wahl erst im Herbst 2020 an. Deswegen hatte Orban, der ebenfalls vorgezogene Neuwahlen anstrebt, im Jänner dieses Jahres die Vertrauensfrage gestellt und war am 5. Februar vom Parlament abgesetzt worden. Johannis schlug daraufhin erneut Orban für den Posten des Regierungschefs vor.