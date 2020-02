CDU wählt am 25. April neuen Parteichef

Die CDU will im April ihren neuen Vorsitzenden wählen und damit bereits eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur treffen. Nach dem Wahldebakel in Hamburg kündigte die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag an, dass ihr Nachfolger bereits auf einem Parteitag am 25. April gewählt werden solle. Ihr früherer Rivale Friedrich Merz bringt sich offenbar bereits in Stellung.