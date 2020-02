Italienische Fußball-Liga will Spiele ohne Fans

Die italienische Fußball-Liga will wegen des in Norditalien kursierenden Coronavirus Fußballspiele vor leeren Rängen stattfinden lassen. Der Präsident der Serie A, Paolo Dal Pino, bat die Regierung, die Liga-Partien in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten nicht auszusetzen. Die Partien sollen stattdessen hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden dürfen. Die Regierung will das zulassen.