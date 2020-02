Publizist Gui Minhai in China zu zehn Jahren Haft verurteilt

Der in China festgehaltene Hongkonger Buchhändler Gui Minhai ist wegen der „illegalen Weitergabe von geheimen Informationen ans Ausland“ zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der Publizist, dessen Fall seit Jahren international Schlagzeilen macht, wurde am Montag von einem Mittleren Volksgericht in Ningbo in der Provinz Zhejiang verurteilt, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts vom Dienstag..