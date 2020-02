Erfurter Hütte wird um Personalhaus erweitert

Eben am Achensee –Sie thront auf 1834 Metern Seehöhe direkt neben der Bergstation der Rofan-Seilbahn und ist damit eine der wenigen Schutzhütten, die problemlos für jedermann erreichbar sind. Mit ein Grund, warum die Erfurter Hütte der DAV-Sektion Ettlingen – und das ist eine weitere Besonderheit – winters wie sommers geöffnet hat.

Im Frühjahr ist es für einige Zeit mit der Ruhe am Berg vorbei. Denn dann fahren die Baumaschinen auf. „Die Sektion Ettlingen wird südwestseitig ein Personalhaus bauen“, informiert Pächter Raimund Pranger auf Anfrage der TT. Das eingeschoßige Gebäude soll durch einem Laubengang mit der Erfurter Hütte verbunden werden. Die jetzigen Personalzimmer befinden sich in der Erfurter Hütte. „Sie sind aus den 1980er-Jahren und damit in die Jahre gekommen“, erläutert Pranger die Pläne. Die Infrastruktur der bestehenden Hütte werde durch Umbauten verbessert. Kühlräume werden etwa vom Keller ins Erdgeschoss verlegt, es gibt neue Schuh-, Trocken- und Lagerräume sowie die Vergrößerung des Barbereichs samt Abstellflächen.