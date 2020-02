Knebl und Scheirl im Österreich-Pavillon bei Biennale

Die Künstlerinnen Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl konzipieren den Österreich-Pavillon bei der 59. Biennale 2021 in Venedig. Das gab die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek (Grüne), am Dienstag bekannt. Kuratorin ist mumok-Direktorin Karola Kraus. Die 59. Kunstbiennale findet von Anfang Mai bis Ende November 2021 in Venedig statt.

Erstmals wurde über das Konzept und die Realisierung des Österreichbeitrags für die 2021 stattfindende nächste Kunstbiennale Venedig per Ausschreibung samt Jury-Mitsprache entschieden. Die vorgelegten Projekte wurden in einem dreistufigen Auswahlverfahren einer vierköpfigen Fachjury aus dem In- und Ausland vorgelegt. Die Entscheidung über die Nominierung des Siegerprojekts und damit auch des Kurators wurde von Politik und Jury gemeinsam getroffen. Erstmals kam das vom ehemaligen Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) geänderte Verfahren für den Österreich-Pavillon bei der Architekturbiennale 2020 zur Anwendung, für den Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer ausgesucht wurden.