EU beschloss Verhandlungslinie gegenüber Großbritannien

Nach dem Brexit ist die EU bereit, die Verhandlungen mit Großbritannien aufzunehmen. Die 27 EU-Länder haben am Dienstag das Mandat für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien angenommen. Dies verlautete nach der Abstimmung unter den Europaminister, darunter Karoline Edtstadler (ÖVP), aus informierten Kreisen in Brüssel.

Auf Botschafterebene hatte man sich bereits am Montag geeinigt, beim Allgemeinen Rat keine Änderungen an dem Mandat mehr vorzunehmen. Damit können die Verhandlungen mit Großbritannien über das künftige Verhältnis Anfang März beginnen.

Großbritannien ist seit 1. Februar nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Die Zeit für Verhandlungen ist kurz: Bis Ende des Jahres gilt eine - einmalig verlängerbare - Übergangsphase, in der das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt und über die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union verhandelt werden soll. Premier Boris Johnson hat bisher jede Verlängerung der Übergangsphase abgelehnt.

Nach Ansicht von Edtstadler ist es im Interesse sowohl der 27 EU-Länder und des Vereinigten Königreich, „in Zukunft enge Kontakte zu pflegen“. „Großbritannien ist aus Europa nicht wegzudenken“, so Edtstadler. Die Europaministerin erklärte dem EU-Chefverhandler Michel Barnier ihr „volles Vertrauen“.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) besucht unterdessen am Dienstag seinen britischen Amtskollegen Johnson in London. „Je enger wir in Zukunft zusammenarbeiten und je mehr wir weiterhin ähnliche Standards haben, umso besser für uns alle“, hielt auch Kurz im Vorfeld der Reise fest.