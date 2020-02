Wieder Suppe essen in Ehenbichl für den guten Zweck

Ehenbichl –Bereits zum zwölften Mal lädt die Katholische Frauenbewegung in Ehenbichl zum Fastensuppenessen am heutigen Aschermittwoch ein. Aufgrund des großen Andrangs weichen die Organisatorinnen heuer erstmals in die neue Feuerwehrhalle als Veranstaltungsort aus. Von 11 bis 14 Uhr wird dort die Fastensuppe ausgeschenkt, die kostenlos vom Hotel Maximilian, dem Gasthaus Kreuz Rieden sowie von der Betriebsküche des Bezirkskrankenhauses zur Verfügung gestellt wird. Das Brot wird von den Reuttener Bäckereien Holzmayr und Ihrenberger gespendet.