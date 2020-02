Rechnerisch: Erst ab heute bekommen Frauen Lohn

Wien –Gestern, am 25. Februar, war in Österreich der Equal Pay Day, mit dem das Frauennetzwerk Business and Professional Women auf die Lohnungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht. Der Equal Pay Day steht symbolisch für jenen Tag, bis zu dem Frauen im Vergleich mit Männern, die seit Jahresbeginn bezahlt arbeiten, unbezahlt arbeiten müssen. Die Lohnlücke wird nur sehr langsam geschlossen: In den vergangenen drei Jahren ist der Equal Pay Day jeweils nur um einen Tag vorgerückt.