Netanyahu kündigte Baupläne für neues Siedlungsviertels an

Mitten im Wahlkampf hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Pläne für den Bau tausender neuer Wohneinheiten für israelische Siedler in einem höchst umstrittenen Gebiet um Ost-Jerusalem verkündet. Er habe „Anweisungen für die Genehmigung von Bauplänen für 3.500 Wohneinheiten im Gebiet E1 gegeben“, sagte Netanyahu am Dienstag.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte Netanyahu Pläne für tausende neue Wohneinheiten für israelische Siedler in Ost-Jerusalem angekündigt, was von Kritikern als Wahlgeschenk für nationalistische Wähler gesehen wurde. Am 2. März sind die Israelis zum dritten Mal binnen eines Jahres zur Wahl der Parlamentsabgeordneten aufgerufen; die beiden vorangegangenen Wahlen hatten zu einer Patt-Situation geführt, so dass jeweils Neuwahlen angesetzt wurden.