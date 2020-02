Kundl – Bereits nach dem ersten Schritt durch die Wohnungstür fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. In der Kredenz aus dunklem Holz an der Wand finden Gläser und Fotos in alten Bilderrahmen ihren Platz. Neben der Fernsehkommode steht ein antiker Tresor, der aufgrund seines bronzefarbenen Stahlblechs einer alten Schatztruhe gleicht. Das Reich von Susanne Sieberer war früher lange Zeit eine Gaststätte und später sogar eine Diskothek. Noch heute erinnern die quadratischen braunen Fliesen sowie die große Fensterfront hinaus zur Bundesstraße in Kundl daran.