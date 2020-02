Schloss Schönbrunn 2019 erstmals mit mehr als 4 Mio. Gästen

Das Schloss Schönbrunn darf sich erneut über Bestwerte freuen: Im Vorjahr verzeichnete der imperiale Touristenmagnet mit 4,255.000 Besuchern erneut einen Rekord, wie die Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H (SKB) am Dienstag in einer Aussendung informierte. 2018 waren es knapp 4 Mio. Gäste. Inklusive aller Dependancen wurden 5,5 Mio. Besucher gezählt (2018: 5,1 Mio.).

2019 investierte die Schloss-Gesellschaft rund 19 Mio. Euro in Bau- und Restaurierungsarbeiten. 2020 sind dafür 20 Mio. Euro budgetiert. Zur SKB gehören neben dem Schloss Schönbrunn auch die Kaiserappartements und das Sisi Museum in der Hofburg, das Hofmobiliendepot in Wien-Neubau sowie die Schlösser Hof und Niederweiden in Niederösterreich.