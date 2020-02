Kasachstan: Regierungskritiker in Polizeigewahrsam gestorben

Ein regierungskritischer Aktivist in Kasachstan in Zentralasien ist wenige Stunden nach seiner Festnahme im Polizeigewahrsam gestorben. Die Behörden nannten in einer Erklärung Herzprobleme als Ursache für den Tod von Dulat Agadil, wie kasachische Medien am Dienstag berichteten. Demonstranten, die daraufhin vor das Innenministerium der früheren Sowjetrepublik zogen, hätten diese Version bezweifelt.