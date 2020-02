Magath-Gefährte Soldo soll Admira vor dem Abstieg retten

Soldo, der wie zuvor auch Magath seit Dezember 2017 ohne Verein war, saß neben Admira-Manager Amir Shapourzadeh und gab als unmissverständliches Ziel den Klassenerhalt aus. „Wir müssen danach trachten, stabiler zu werden. Die Admira hat gute junge Spieler, aber jetzt sind die erfahrenen gefragt“, sagte Admiras Wunschlösung für den Trainerposten, die am Dienstag vor und nach seiner Präsentation je eine Trainingseinheit ansetzte. „Wichtig ist, dass jeder kapiert, worum es geht.“ Das solle sich, so Soldo, künftig auch in den Zweikämpfen zeigen.

Nach Reiner Geyer und Klaus Schmidt ist Soldo, als Spieler 1998 mit Kroatien WM-Dritter, bereits der dritte Trainer der Admira in dieser Saison. Vom Steirer Schmidt hatten sich die Südstädter, die nur drei ihrer 20 bisherigen Liga-Saisonspiele gewannen, erst am Sonntag nach einer 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz getrennt. Kurz darauf griff Soldo nach erfolgter Kontaktaufnahme durch Shapourzadeh zum Hörer - und erkundigte sich bei seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Franz Wohlfahrt über die Admira. Am Montag unterschrieb er einen Vertrag, dessen Länge der Club nicht bekanntgeben will.