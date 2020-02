Frachtschiff nach Sturm manövrierunfähig auf Nordsee

Bei anhaltendem Sturm ist auf der Nordsee ein Frachter mit Ruderschaden in Schwierigkeiten geraten. Das Havariekommando im niedersächsischen Cuxhaven übernahm nach Angaben vom Dienstag die Leitung des Einsatzes an dem 159 Meter langen Schiff „Santorini“, das manövrierunfähig rund 120 Kilometer nordwestlich der Insel Helgoland mitten in der Deutschen Bucht trieb. Der Frachter war demnach unbeladen.