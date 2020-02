Österreichs Lehrlinge rauchen zu viel

Eine neue Studie, durchgeführt im Fachbereich Kinder- und Jugendgesundheit des Instituts für Gesundheitsförderung und Prävention und finanziert aus den Mitteln „Gemeinsame Gesundheitsziele aus dem Rahmen-Pharmavertrag“ belegt: In Österreich rauchen Lehrlinge viel zu oft. An der Studie nahmen mehr als 2.000 Lehrlinge aus verschiedenen Ausbildungssparten in ganz Österreich teil.