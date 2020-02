Leiche einer 19-Jährigen in Waldviertler Wohnung entdeckt

Die Leiche einer 19-Jährigen ist am Dienstagvormittag in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) im Waldviertel entdeckt worden. Die Todesursache stand vorerst nicht fest, die Staatsanwaltschaft Krems ordnete eine Obduktion an. Polizeiangaben zufolge dürfte die Frau bereits vor mehreren Tagen gestorben sein.