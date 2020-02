Rumänien: Ludovic Orban gab Regierungsauftrag zurück

In Rumänien hat der designierte liberale Regierungschef Ludovic Orban seinen Regierungsauftrag am Dienstag zurückgegeben. Das teilte Staatspräsident Klaus Johannis am Abend nach einer Unterredung mit Orban mit. Johannis reagierte damit auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, das den Regierungsbildungsauftrag an den vom Parlament gestürzten Politiker für verfassungswidrig erklärt hatte.