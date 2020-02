Mehr als 400 neue Infektionen mit Coronavirus in China

Die Zahl der Todesopfer und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 in China ist erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Mittwoch mitteilte, kamen weitere 52 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2.715. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte um 406 auf über 78.000.