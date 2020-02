Auto fuhr in Umzug: Tatverdächtiger in Deutschland in U-Haft

Gegen den Autofahrer, der Am Montag in der deutschen Stadt Volkmarsen (Hessen) in eine Menschenmenge fuhr und mehr als 60 Menschen verletzt haben soll, ist Untersuchungshaft angeordnet worden. Dem 29-jährigen Deutschen werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstagabend mi.

Doch die Beweggründe des Mannes, der mit seinem Auto am Rosenmontag in einen Karnevalsumzug fuhr, geben den Ermittlern weiter Rätsel auf. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten an, hieß es weiter. Es werde „in alle Richtungen ermittelt“. Zunächst war der Verdächtige nicht vernehmungsfähig.

Der 29-Jährige ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft dringend verdächtig, beim Rosenmontagsumzug in Volkmarsen sein Fahrzeug „bewusst in Tötungsabsicht in eine größere Personengruppe gesteuert zu haben“. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden dabei 61 Menschen im Alter von 2 bis 85 Jahren verletzt - einige von ihnen schwer. Unter den Opfern sind 20 Kinder.