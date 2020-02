Rote Wiener Bezirkschefin tritt aus SPÖ aus

Im Wahljahr läuft es für die SPÖ in Wien derzeit nicht allzu rund - zumindest auf Bezirksebene: Zu den Querelen um den Parteivorsitz in der Donaustadt kommen nun auch Wickel in Margareten. Dort tritt die rote Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery nach 22 Jahren Mitgliedschaft aus der Partei aus. Die Sozialdemokratie sei „rückwärtsgewandt“, so ihr Vorwurf im Gespräch mit Journalisten.

„Ich verlasse mit sofortiger Wirkung die sozialdemokratische Fraktion“, sagte Schaefer-Wiery, die seit 2013 am Chefsessel in Margareten sitzt. Ein entsprechendes Schreiben sei bereits an die Partei unterwegs, die Bewohnerinnen und Bewohnern Margaretens würden zeitgleich per Offenem Brief von der Entscheidung informiert. Der Schritt erfolge aus „freien Stücken“, diesbezüglichen Druck der Genossen habe es nicht gegeben.