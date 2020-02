Sohn soll Vater in Enns getötet haben

Ein 42-jähriger Linzer soll seinen 78-jährigen Vater Dienstagabend bei ihm daheim in Enns (Bezirk Linz-Land) getötet haben. Der Tat waren offenbar jahrelange Streitigkeiten vorangegangen, gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Mittwoch bekannt.