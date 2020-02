Effektive Harder setzten dem Schwazer Cup-Traum ein Ende

Schwaz –Nur bei 9:8 in Hälfte eins lag Sparkasse Schwaz Handball Tirol in Front, dann nahm die Talfahrt in der heimischen Osthalle ihren Lauf: Fünf Tore in Folge ließen die Harder, die erst vor wenigen Tagen an selber Stelle mit 24:22 die Oberhand behalten hatten, davonziehen: 13:9, es sah zur Halbzeit des Cup-Viertelfinales nach Abschied für die Tiroler aus.