Wiener Donaukanal erhält neues Freizeitareal

Angekündigt wurden sie schon vor Jahren, nun sollen sie aber tatsächlich kommen: die „Schwimmenden Gärten“ am Wiener Donaukanal. Die neue Freizeitoase soll im Bereich der sogenannten Kaiserbadschleuse realisiert werden, wie die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch mitteilte. Der Bereich wird zum Teil überplattet, die Benutzung soll kostenlos möglich sein.

Laut Sima ist die Fläche bis vor kurzem von einem Pächter blockiert worden - mit dem sie auch bei der Copa Cagrana im Clinch lag. Nun seien alle rechtlichen Fragen gelöst, hieß es. Das Projekt könne in Angriff genommen werden. Die Fertigstellung ist für den Spätsommer geplant.

„Ich freue mich, dass wir das Projekt endlich umsetzen können, es wird den Donaukanal weiter aufwerten, für mehr Grün und Abkühlung sorgen. Wir schaffen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – ganz bewusst weitere Freiflächen direkt am Wasser, an denen nicht konsumiert werden muss, sondern an denen man sich einfach entspannen kann“, betonte Sima.