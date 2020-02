Abstimmung über neue Bahnpläne in Langkampfen steht an

Langkampfen – Seit August liegen die Pläne der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für den Trassenbau in Langkampfen beim Infrastruktur-Ministerium zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). „Alles neu“, könnte es für die Sachbearbeiter nun heißen: Denn auf Drängen der Gemeinde wurde von den Projektleitern nun eine zweite Variante erarbeitet, die mehr Wünsche der Bevölkerung berücksichtigt. Ob nun diese neue Version oder doch die beim Ministerium vorliegende umgesetzt wird, entscheidet unter anderem der Langkampfner Gemeinderat bei seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag. Dort soll eine Konsens-Vereinbarung mit den ÖBB über die „Variante 2“ zur Abstimmung kommen. Gibt es dafür eine Mehrheit – davon geht BM Andreas Ehrenstrasser aus –, werden die ÖBB die geänderten Pläne beim Ministerium nachreichen.

Am Mittwochabend präsentierten Projektleiter der ÖBB die zweite Variante betroffenen Grundeigentümern und Gemeindevertretern. Wie berichtet, hatten die Langkampfner einen ganzen Katalog mit Forderungen an die Bahn-Planer übergeben. Die zwei größten Sorgenfelder waren Lärmemissionen und die Grundverwertung. „Unsere Forderungen wurden zu 95 Prozent erfüllt“, zeigt sich BM Ehrenstrasser im Gespräch mit der TT zufrieden.

Wie genau das Tunnelportal aussehen wird, ist nicht definiert und hängt auch von den Plänen der Deutschen Bahn ab. Baut diese ihre Gleise nämlich nicht bald vierspurig aus, so muss im Bereich der Langkampfner Au die Bestandsstrecke in ihrer jetzigen Form für den Güterverkehr herhalten. „Das wäre ein Supergau“, sagt Ehrenstrasser.

Dass die Nachbarn beim Trassenbau hinterherhinken, hat laut ihm rein politische Gründe. „In den vergangenen Jahren gab es in Bayern viele Wahlen – im März stehen Gemeinderatswahlen an. In solchen Zeiten werden heikle Themen wie der Bahnausbau natürlich nicht offensiv vorangetrieben. Aber es gibt schließlich einen Staatsvertrag“, zeigt er sich dennoch zuversichtlich.

Auf Höhe des Schotterwerks tauchen die Gleise in einen Tunnel und kommen kurz vor dem Gewerbegebiet wieder in einer Wanne hervor. „Damit werden die Felder nicht zerschnitten und können weiterhin bewirtschaftet werden“, erklärt Ehrenstrasser. Die vier Gleise laufen dann in verknüpfter Form auf aktuellem Niveau bis zur Höhe Fliegerstube, im Bereich Au dann in die Unterführung.