Frau in Oststeiermark getötet: Verdächtiger in U-Haft

Über einen 34-jährigen Oberösterreicher, der seine Ex-Freundin am Sonntag im oststeirischen Großwilfersdorf erschossen haben soll, ist am Mittwoch die Untersuchungshaft in Graz verhängt worden. Der Verdächtige schweigt nach wie vor zum Tathergang. Der mutmaßliche Täter war direkt nach den Schüssen vor dem Haus festgenommen worden, die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Laut Staatsanwaltschaft Graz sind sowohl das Schussgutachten als auch das offizielle Obduktionsergebnis noch ausständig. Fest steht allerdings, dass die 34-jährige ehemalige Lebensgefährtin des Verdächtigen noch am Tatort an den Schussverletzungen gestorben ist. Wie oft sie wohin getroffen wurde, wird vorerst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. In zwei Wochen wird über die Fortsetzung der Untersuchungshaft entschieden.