Sohn soll Vater in Enns erwürgt haben

Die Obduktion eines 78-Jährigen, der am Dienstag von seinem 42-jährigen Sohn in Enns (Bezirk Linz-Land) getötet worden sein soll, hat eine massive Gewalteinwirkung gegen den Hals als Todesursache ergeben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Steyr der APA am Mittwoch. Landläufig könne man von Erwürgen sprechen. Der 42-Jährige war festgenommen worden, nachdem er selbst die Rettung gerufen hatte.