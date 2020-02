Gewerkschaften entrollten Großtransparent in Wien

Im Ringen um eine Lösung bei den KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft greifen die Gewerkschaften zu plakativen Maßnahmen. Am Donnerstag in der Früh entrollten sie im Rahmen der zweitägigen Streikmaßnahmen ein Großtransparent an der Hausfassade der Senecura-Zentrale in Wien Leopoldstadt. Die Aufschrift: „35 Stunden sind genug - gerechte Arbeitszeit jetzt!“.