Area 47 übernimmt das Bungee-Springen in Arzl

Überhaupt kommt wieder Bewegung an die Pitzenklamm: Der Arzler Bürgermeister Josef Knabl berichtet nämlich, dass zwei Pitztalerinnen ihre fixe Zusage gemacht haben, das Bungy Stüberl zu pachten. „Wir wollen, dass die neuen Pächterinnen auch von unserem neuen Angebot profitieren“, betont Schnöller. Der Area-Geschäftsführer rechnet im ersten Jahr mit rund 500 Sprüngen von der Benni-Raich-Brücke.

Je nach Erfahrung springen Einzelpersonen entweder mit dem Kopf voraus, rückwärts oder mit den Füßen voran, nur am Brustgurt gesichert. Für alle, die sich alleine nicht trauen, bietet die Area als einziger Anbieter im Westen Österreichs Tandemsprünge an. Alle Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt und in körperlich guter Verfassung sein. (TT, pascal)