Wechsel an der Spitze: Neuer Präsident für 548 Tiroler Anwälte

Wieder mehr Mitglieder. Nach Jahren rückläufiger Mitgliederzahlen geht es seit 2018 mit dem Stand diesbezüglich wieder aufwärts. So können Rechtsuchende in allen Bezirken nun zwischen 548 AnwältInnen wählen. Dazu kommen 10 niedergelassene Europäische Rechtsanwälte. Allein in Innsbruck befinden sich 331 eingetragene Rechtsanwälte, was bundesweit einer enormen Kanzleidichte entspricht.