Ethiker mit kritischer Bilanz zu Sterbehilfe in Niederlanden

In den Niederlanden ist die aktive Sterbehilfe seit 2001 erlaubt; Boer saß von 2005 bis 2014 in einer Prüfungskommission, die über die Rechtmäßigkeit von solchen Fällen befindet. Der deutsche Verfassungsgerichtshof hatte in seinem am gestrigen Mittwoch verkündeten Urteil das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben und damit die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen in Deutschland im Prinzip möglich gemacht.