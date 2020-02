Kein Bedarf: Serfaus legt 5G-Netzausbau vorerst auf Eis

Serfaus, Landeck – „Wegen der aktuellen Diskussion rund um das 5G-Netz haben wir den geplanten Ausbau in unserem Dorf zurückgestellt“, erklärte Bürgermeister Paul Greiter im TT-Gespräch am Donnerstag. Die Tourismusgemeinde habe ein LWL-Netz (Lichtwellenleiter- bzw. Glasfasernetz) flächendeckend installiert – „auch in den Weilern“, hob Greiter hervor. Daher sehe man für eine Aufrüstung des Mobilfunknetzes auf 5G-Standard „vorerst keinen Bedarf“.