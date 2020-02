„S-Bahn-Halt statt Straßenbau“: Grüne wollen Verkehrsproblem anders lösen

Hall, Mils, Absam – „Wer neue Straßen sät, wird mehr Verkehr ernten“: In dieser Einschätzung sind sich LA Michael Mingler, Verkehrssprecher der Tiroler Grünen, und seine Parteifreunde StR Barbara Schramm-Skoficz (Hall), GR Clemens Schumacher (Mils) und Ersatz-GR Thomas Elsenbruch (Absam) einig. Ein großes Straßenbauprojekt könne die massiven Probleme mit Durchzugsverkehr und Stau im Raum Hall nicht nachhaltig lösen, so der grüne Tenor.

Einen neuen Autobahn-Vollanschluss im Osten von Mils (der ja von Verkehrsministerium und Asfinag auf Realisierbarkeit geprüft werden soll) sehen die Grünen zwar tendenziell noch als kleinstes Übel, aber dennoch äußerst skeptisch: Diese Variante bringe zwar eine gewisse Entlastung für den Unteren Stadtplatz in Hall, dafür aber mehr Verkehr in anderen Straßenzügen (Stadtgraben beim Kurhaus, Zollstraße, Kaiser-Max-Straße), so Schramm-Skoficz. „Hohes Verkehraufkommen, Gestank und Lärm kann man nicht mit einem Projekt lösen, das wieder genau diese Probleme produziert“, sagt Schumacher. Für Mingler wäre es „in Zeiten von Klimakrise und Verhaltensänderung vor allem bei den Jungen“ (weg vom Auto) gar „ein fatales Zeichen, Millionen in einer Straßenbaulösung zu vergraben“.