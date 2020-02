915.000 Euro „verpackt“ auf Halde

Innsbruck – Es ist eine Geschichte, bei der NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer nicht lockergelassen hat. Und sie erinnert an die fünf Traglufthallen, die das Land Ende 2015 als Flüchtlingsunterkünfte angekauft hat. 7,1 Mio. Euro an Kosten sind dafür angefallen: Drei Hallen blieben schlussendlich verpackt und werden jetzt als Notunterkünfte verwendet, eine wurde in Hall kurzzeitig benützt und stürzte im Vorjahr ein. Jene in Innsbruck blieb leer stehen, weil die Auflagen zu umfangreich und kostspielig waren.

Im Dezember 2015 fasste die Landesregierung auf Antrag von LH Günther Platter (VP), Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und der damaligen Sozialreferentin Christine Baur (Grüne) einen weiteren Beschluss: Ausschreibung und Vergabe für die Errichtung von sechs Holzhäusern in Modulbauweise und zwei Metallcontainersiedlungen für die Unterbringung und Versorgung von Asylwerbern mit einem maximalen Kostenrahmen von 9,1 Mio. Euro. Die Holzquartiere kosteten jeweils 915.000 Euro. Wegen Kritik in den Gemeinden, es standen 2016 ja Gemeinderatswahlen vor der Tür, konnten aber nur zwei aufgestellt werden, nämlich in Sistrans/Aldrans und in St. Anton. Aber was tun mit dem Rest?