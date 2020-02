Transit-Debatte zwischen Brenner-Deal und Maria Taferl

Innsbruck, Wien –In der gestrigen aktuellen Stunde des Nationalrates („Green Deal im Güterverkehr: Transitfrage lösen“) griff FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker nicht nur zum berüchtigten Taferl, sondern mit dem darauf Gedruckten auch die in Tirol für Verkehr zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) an. Zumindest für die Blauen heißt die Gleichung: sieben Jahre grüne Regierungstätigkeit, sieben Jahre wachsender Lkw-Transit.

Grünen-Verkehrssprecher Hermann Weratschnig ließ das nicht völlig kalt, hatte er doch zuvor für einen Schulterschluss in der Verkehrspolitik geworben. Doch diesen spürte man nur in Nuancen. Die Opposition war zwar mit der Regierung einer Meinung, dass das Transitproblem zu lösen sei, dennoch wurde Türkis-Grün teils gehörig auf die Zehen gestiegen. „Wir kommen nicht ins Tun“, monierte etwa NEOS-NR Johannes Margreiter. Ex-Verkehrsminister Alois Stöger (SPÖ) warnte die Regierung davor, in eine „Märchenstunde“ zu verfallen. Wie Kurz und Co. mit dem Güterverkehr umzugehen gedenken, werde sich bei der Budget-Präsentation im März weisen. Der geltenden EU-Wegekostenrichtlinie kann Stöger wenig abgewinnen: „Diese neoliberale Position funktioniert nicht.“