Protest und Streiks der Gewerkschaft: Private Krippen fürchten 35 Stunden

Innsbruck – Mit einem 100 Quadratmeter großen Plakat an der Hausfassade der Senecura-Zentrale in Wien und Streiks in diversen Einrichtungen protestierten die Gewerkschaften vida und GPA-djp gestern für eine Arbeitszeitverkürzung in sozialen Berufen auf 35 Stunden. Vertreten sind im Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen (SÖW) übrigens unterschiedlichste Bereiche, so etwa auch private Kinderbetreuungseinrichtungen. Simon Grießenböck, ehrenamtlicher Vorsitzender des größten privaten Trägers von Kinderbetreuungseinrichtungen in Tirol „Die Kinderfreunde“, ist besorgt über die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen. „In unserem Fall würde eine Einführung der 35-Stunden-Woche eine Personalkostensteigerung von rund 180.000 Euro pro Jahr bedeuten.“ Bezahlen müssten diese Mehrkosten die Eltern, rechnet Grießenböck. Zwar gebe es Subventionen von den Gemeinden, der größte Fördergeber für Personalkosten sei aber das Land Tirol. „Erhöhte Personalkosten werden aber im Nachhinein und nur im Ausmaß der Lohnrunden des öffentlichen Dienstes bezahlt.“