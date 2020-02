240 Ersatzparkplätze als Vorbote zum Parkhausbau in Jenbach

Jenbach – Im nördlichen Bereich des Toleranzareals sind die Bagger aufgefahren. Diese Nachricht verbreitete sich in Jenbach in Windeseile verbunden mit der Frage, ob hier jetzt Wohnungen gebaut werden. Mitnichten. „Es entstehen 240 temporäre Ersatz-Pendlerparkplätze“, informiert Bauherr und Grundbesitzer Joschi Entner, der mit seiner Familie die Parkplätze an die ÖBB verpachtet. Die Beleuchtung der Stellflächen und eines Fußwegs zum Bahnhof übernimmt die Gemeinde, die Schneeräumung obliegt wie bisher den ÖBB.