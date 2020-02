Telfs – Dichte Rauchschwaden wabern durch den finsteren Eisenbahntunnel, als die Insassen des Personenzugs ins Freie tappen. Zum Glück weisen geschulte Helfer sofort den Weg Richtung Notausgang. Noch dramatischer ist die Situation im Straßentunnel: Dort stehen nach einem Unfall mehrere Autos in Vollbrand, die Hitzeentwicklung ist enorm. Mit schwerem Atemschutz und Hochdruck (in jeder Hinsicht) starten professionell ausgebildete Feuerwehreinsatzkräfte den Löschangriff. Keine Frage: Die Szenarien, die Medienvertreter gestern im Übungstunnel der Landes-Feuerwehrschule Tirol (LFS) in Telfs miterleben konnten, wirkten extrem realistisch.