Kapellmeister der Musikkapelle St. Johann nimmt Abschied

St. Johann i. T. – Am 18., 20. und 21. März erklingt in St. Johann ein musikalisches Feuer­werk. Die Frühjahrskonzerte der Musikkapelle gehen jeweils um 20 Uhr unter dem Titel „The Show Must Go On“ im Kaisersaal über die Bühne und präsentieren die vielfältigen Facetten der Blasmusik.