13 vergiftete Rinder in Virgen: Spendenkonto für Bäuerin eingerichtet

Virgen – In Virgen in Osttirol wurde ein Spendenkonto für jene Bäuerin eingerichtet, die durch einen Giftanschlag ihre Kühe verloren hat – die TT berichtete. Geschehen war das im Lauf der letzten Monate, 13 Tiere waren nach und nach am Hof qualvoll verendet. Durch Laborproben stellte sich schließlich heraus: Die Kühe sind absichtlich vergiftet worden. Seither ermittelt die Polizei in Osttirol. Zum aktuellen Stand sagt Bezirkskommandant Michael Jaufer: „Es sind sehr viele Gerüchte unterwegs, aber wir brauchen Beweise. Daran arbeiten wir hier im Bezirk nach wie vor.“ Um weitere Aussagen zu treffen, sei es noch zu früh.