Klinsmann-Tagebücher als Last für Hertha im Abstiegskampf

Die vernichtende Kritik aus den Klinsmann-Tagebüchern wird für Hertha BSC zur schweren Last für den Abstiegskampf in der deutschen Fußball-Bundesliga. Fast schon flehentlich beschwor der in den Protokollen vom früheren Trainer Jürgen Klinsmann scharf attackierte Manager Michael Preetz die Konzentration auf das direkte Duell bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend (20.30 Uhr/live DAZN).

Hertha-Investor Lars Windhorst, der seinem einstigen Vertrauensmann zuletzt mit deutlichen Worten die Rückkehr in den Hertha-Aufsichtsrat versagt hatte, hüllte sich am Donnerstag auf Anfrage in Schweigen. Nach dem Knall beim Klinsmann-Aus als Trainer hatte der Geldgeber noch demonstrativ den Schulterschluss mit Preetz und Hertha-Präsident Werner Gegenbauer geübt. Die in den Protokollen erhobenen Vorwürfe klassifizierte Gegenbauer nun pauschal in einem Brief an die Mitglieder als „falsch oder einfach nur unsinnig“.