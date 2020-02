Orkanwarnung: Salzburgs EL-Rückspiel auf Freitag verlegt

Das Europa-League-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag wegen einer Orkanwarnung kurzfristig abgesagt und auf Freitag verlegt worden. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Dies gaben die Clubs nach einer Sitzung mit Vertretern der UEFA und der Stadt Salzburg bekannt. Frankfurt liegt vor dem Rückspiel im Sechzehntelfinale mit 4:1 voran.

Das Spiel hätte am Donnerstagabend um 21.00 Uhr in Wals-Siezenheim stattfinden sollen. Die Sicherheit der Fans war aber nicht gewährleistet. Sturm-Spitzen bis zu 120 km/h waren für den Großraum Salzburg für den Donnerstagabend angesagt worden, wodurch der örtlichen Sicherheitsbehörde keine andere Wahl blieb. Die Entscheidung fiel in einer Krisensitzung der lokalen Behörden mit Vertretern der UEFA und beider Clubs sowie der Polizei.