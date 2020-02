Greta Thunberg nimmt an Klima-Debatte der EU-Kommission teil

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am kommenden Mittwoch an der wöchentlichen Sitzung der EU-Kommission teil. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe die 17-Jährige eingeladen, „damit sie der Kommission vor der Debatte über das neue Klimagesetz ihre Sicht darlegen kann“, sagte eine Kommissionssprecherin am Donnerstag.