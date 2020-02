Orkanwarnung: Salzburgs EL-Rückspiel auf Freitag vertagt

Für beide Clubs ist der Freitag-Termin jedoch auch heikel mit Blick auf die Meisterschaftsspiele am Wochenende. Das Bundesliga-Spiel der 21. Runde zwischen Altach und Salzburg ist für Sonntag, 17.00 Uhr, angesetzt. Salzburg wies auf APA-Anfrage auf die eigentlich vorgeschriebene 48-Stunden-Frist zwischen zwei Pflichtspielen hin. Die Liga erklärte, dass man an einer Lösung arbeite. Frankfurt spielt ebenfalls am Sonntag (18.00) in Bremen. Die österreichische Bundesliga wird am Freitag entscheiden, wann die nächsten Salzburg-Spiele angesetzt werden.