FPÖ verlangt RH-Prüfung von Asylheim-Verträgen

Die FPÖ hat das Thema bereits vergangene Woche aufs Tapet gebracht: In einer parlamentarischen Anfragebeantwortung wurde klar, dass die Betreuungseinrichtungen für Asylwerber den Bund im Jahr 2019 rund 5,3 Mio. Euro gekostet haben. Nur vier der 18 Objekte werden aber tatsächlich für die Unterbringung genutzt. Zehn Objekte, die der Bund angemietet hat, dienen laut Anfragebeantwortung als Vorsorgekapazität, vier als Materialdepot. Teuerstes Objekt war 2019 jenes (ebenfalls stillgelegte und privat angemietete) in Steinhaus am Semmering mit Kosten von insgesamt 510.000 Euro.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und seine Fraktionskollegen haben in ihrem Antrag vor allem jene Verträge im Visier, die noch unter Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) abgeschlossen worden sind: In „zahlreichen Verträgen“ habe diese „anscheinend lange Kündigungsfristen, horrende Mieten, aberwitzig lange Laufzeiten und sogar einen Kündigungsverzicht über viele Jahre einbauen lassen“, heißt es im der APA vorliegenden Antrag. „Der Rechnungshof soll daher die Verträge der Bundesbetreuungseinrichtungen prüfen und in jedem einzelnen Fall untersuchen, ob daraus ein vermeidbarer Schaden für die Republik entstanden ist“, so das Schreiben.