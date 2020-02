Mehr als 40 Feuerwehreinsätze nach Sturm im Mostviertel

In den Mostviertler Bezirken Amstetten und Scheibbs hat die Feuerwehr in Niederösterreich am Freitag bereits in den Morgenstunden mehr als 40 sturmbedingte Einsätze gezählt. Bäume lagen auf Straßen, in Zeillern im Bezirk Amstetten fing ein Stromverteiler Feuer und setzte Bäume in Brand. Um 1.00 Uhr sei der Sturm losgegangen, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten mit.