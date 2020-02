Mehr als 40 Feuerwehreinsätze nach Sturm im Mostviertel

Das Sturmtief „Bianca“ hat in der Nacht auf Freitag weite Teile Österreichs getroffen. In Tirol war vor allem das Außerfern betroffen. Der Sturm sorgte im Bezirk Reutte für zahlreiche Feuerwehreinsatze - vor allem wegen umgestürzter Bäume. In den Mostviertler Bezirken Amstetten und Scheibbs zählte die Feuerwehr in Niederösterreich am Freitag bereits in den Morgenstunden mehr als 40 Einsätze.