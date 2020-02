16-jährige Wienerin nach Messerattacke in Lebensgefahr

Eine 16 Jahre alte Schülerin ist am Donnerstag in Wien-Floridsdorf von ihrem Ex-Freund mit Faustschlägen und zahlreichen Messerstichen so schwer verletzt worden, dass sie sich in Lebensgefahr befindet. Der mutmaßliche Täter ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen, leugnet aber die Tat. Die Schwerverletzte wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.